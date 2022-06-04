تطوير 500 ساحة انتظار للسيارات وتنفيذ 150 موقفا بالقرى.. اقرأ التفاصيل

كتبت إيمان علي

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأخيرة، استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، خطته بشأن المحليات بمحافظات الجمهورية، والموقف التنفيذي لجهود الوزارة والمحافظات فى تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وساحات الانتظار للمركبات على مستوى الجمهورية.

وتحرص الوزارة على الانتهاء من القضاء على كافة الأسواق العشوائية، بالتزامن مع الانتهاء من برنامج حياة كريمة فى جميع المحافظات، موضحا أن الوزارة معنية الآن بثلاثة ملفات رئيسية وهى مبادرة حياة كريمة والأسواق والمواقف العشوائية ونقاط الإطفاء، بمقدار 1.8 مليار جنيه.

ويتمثل الموقف التنفيذي بشأن مواقف السيارات، حسب إعلان وزير التنمية المحلية بالجلسة العامة، حول :

-يبلغ إجمالي المواقف الرسمية بالمدن 739 موقفا وتم تطوير وتجديد وإنشاء ما يزيد عن 150 موقفا.

-يبلغ اجمالى المواقف العشوائية بالمدن 455 موقفا وإزالة 13 موقفا وتقنين 26 .

-يبلغ إجمالى ساحات الإنتظار بالمدن 3944 ساحة وقد تم تطوير وإضافة ما يصل لـ500 ساحة .

- جارى تنفيذ 152 موقفا جديدا بـ 152 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وتتضمن استثمارات مبادرة حياة كريمة إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية قروية وبإجمالى 332 مجمع جارى إنشائها حالياً ويضم كل مجمع مركز تكنولوجي مطور، مقر الوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ووحدة تضامن اجتماعى ومكتب تموين وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد، كما تبلغ مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء حوالى 523 مشروع حيث تتضمن إنشاء 182 سوق و 163 نقطة إطفاء و140 موقف سيارات بالإضافة إلى 2 مرسى عبارات بمحافظة قنا بمركز الوقف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.8 مليار جنيه وذلك في 20 محافظة.