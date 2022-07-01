محافظ الإسكندرية يفتتح غدا شاطئا مخصصا للمكفوفين بالمندرة

يفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، غدا السبت شاطئ المندرة العام الجزء المخصص للمكفوفين، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تجهيز جزء خاص بشاطئ المندرة المجانى ليلائم المكفوفين أيضا، حيث تم تجهيز الجزء الخاص بهم بألواح اسفنجية، لحماية المكفوفين واستمتاعهم بالبحر على غرار تجهيز الممر للكراسى المتحركة لذوى الهمم .

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الادارة حريصة على ارضاء المصطافين، وإنشاء ممر وتوفير كراسى متحركة لمساعدة ذوى الهمم، جاء بالجهود الذاتية وبتشجيع من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لتنفيذ تلك الفكرة الرائعة لخدمة ذوى الهمم لأول مرة واكد انه تم تطوير الممر ليتسع إلى فردين وجارى التطوير والتوسع ليستوعب اكثر من ذلك خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الشاطئ به منطقة مخصصة بالكامل لذوى الهمم، حيث تم توفير 2 كرسى متحرك، واحد مخصص للتنقل على الشاطئ، والآخر لدخول دورات المياه، وتخصيص منطقة لذوى الهمم بها شماسى ومقاعد مريحة وشازلزنج للبحر، بالإضافة إلى الممر خرسانى يصل إلى البحر مباشرة.