محافظ أسيوط يشهد احتفالية فرع الثقافة بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.. صور

أسيوط - ماهر البهنساوي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية فرع ثقافة أسيوط بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة والتي أقيمت على مسرح قصر ثقافة أسيوط تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والوزير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط .

وذلك بحضورالعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، وضياء مكاوي رئيس اقيلم وسط الصعيد الثقافي والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والأب عاموث نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران أسيوط للاقباط الارثوذوكس ومحمد بشير رئيس حي غرب وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من الأدباء والفنانيين ورجال الدين الأسلامي والمسيحي وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالاستقبال بفرقة الآلات الشعبية وتفقد ورشة فنون تشكيلية بعنوان "ثورة شعب" ومعرض المشغولات اليدوية ومنتجات خان الخليلي والذي يضم أبرز المشغولات اليدوية والتراثية التي تتميز بها محافظة أسيوط ومنتجات خان الخليلي من الاخشاب وتم استكمال الفعاليات على مسرح قصر ثقافة أسيوط والتي بدأت بالسلام الجمهوري ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة وشهداء ثورة 30 يونيو المجيدة .

ثم تقديم الحفل والاعلامية لولا عطا ثم شاهد الحضور بعض الفقرات الغنائية لفرقة أسيوط للفنون الشعبية ثم مشاهدة فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وثورات المصريين على مر التاريخ ثم كلمة بعنوان ثورة شعب حكاية بطولة ثم كلمة للمفكر السياسي جمال أسعد عن أبرز ملامح ثورة 30 يونيو المجيدة وأهميتها ثم كلمة للدكتورة أماني الليثي ثم فقرة شعرية للشاعر مدثر الخياط والشاعر وليد حشمت رئيس نادي أدب أسيوط ثم فقرة فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى وبعض الفنانيين الشباب ثم أهداء درع اقليم وسط الصعيد الثقافي للوزير المحافظ تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر للحركة الثقافية بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط – خلال كلمته - إلى أهمية ثورة 30 يونيو المجيدة والتي إلتف فيها الشعب المصري لإعادة بناء الوطن وتصحيح المسار وأظهرت قوة وإرادة الشعب المصري التي ساندتها القوات المسلحة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات موجهًا تحية إعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لدروهم في حفظ أمن واستقرار البلاد والدفاع عن مقدساتها وسلامة أراضيها ولما يبذلوه من تضحيات وتقديم أرواحهم فداء للوطن.

كان محافظ أسيوط قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات وأن يحفظ مصر وأن ينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.