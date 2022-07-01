وألقى خطبة الجمعة أمام الحرم المكي الشريف الدكتور فيصل بن جميل غزاوي؛ حيث تحدث عن مناسك الحج، والآداب التي يجب أن يتحلى بها ضيوف الرحمن خلال تلك الأيام المباركة.



ورصد موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة، قيام قوات تنظيم الحج والعمرة السعودية منذ الصباح الباكر، بمنع افتراش الساحات الخارجية للحرم المكي الشريف؛ للعمل على سهولة تدفق المصلين إلى الجزء العلوي من الحرم؛ حيث تم تخصيص صحن الحرم للمعتمرين فقط.



وقد امتدت صفوف المصلين المتتابعة خارج ساحات الحرم المكي الشريف، لأكثر من منتصف شوارع إبراهيم الخليل، وأجياد، وغزة، رغم ارتفاع درجات الحرارة، بسبب السطوع الشديد للشمس.