لمن يرغبون فى الريجيم.. أخطاء قد تؤدى إلى إبطاء رحلة إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

بينما يرغب الكثير منا في إنقاص الوزن وعادة ما يحاولون إيجاد طرق للتخلص من الكيلوجرامات، إلا أن القليل منا فقط يرى نتائج إيجابية بالفعل، وذلك بسبب وجود بعض الأخطاء أثناء رحلة إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تحقق من بعض أخطاء إنقاص الوزن الشائعة التي يرتكبها الناس واكتشف ما إذا كنت تقع أيضًا في واحدة أو أكثر منها:

التوتر أكثر من اللازم



إذا شعرت بالتوتر بسهولة أثناء العمل أو أثناء النهار بشكل عام، فقد يصبح هذا عقبة في رحلة إنقاص الوزن.

يبطئ هرمون الإجهاد الكورتيزول من عملية الأيض ويمكن أن يدفعك أيضًا إلى الوصول إلى الأطعمة السكرية للحصول على طاقة فورية، سيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الوزن بدلاً من ذلك. حاول أن يكون لديك عقل هادئ طوال اليوم ولا تضغط على نفسك لإنقاص الوزن في أسرع وقت ممكن.

تخطي الوجبات



أسلوب آخر للحمية القاسية يختاره الناس هو أنهم يبدأون في تخطي الوجبات الرئيسية مثل الإفطار أو الغداء أو العشاء هذا لا يساعد حقًا، وقد يؤدي إلى تأثير سلبي على صحتك.

إذا تخطيت وجبة الإفطار وحاولت السيطرة على جوعك، فقد ينتهي بك الأمر بتناول الكثير من الطعام أثناء الغداء، كما يمكن أن يؤدي البقاء جائعًا أيضًا إلى مشاكل في المعدة ، مما يزعجك أكثر.

ما يجب عليك فعله بدلاً من ذلك هو التخطيط لوجباتك بطريقة تأكل فيها أجزاء صغيرة وتنتهي من تناول وجباتك في الوقت المناسب. سيضمن ذلك أيضًا الحفاظ على لياقتك البدنية وصحتك لممارسة الرياضة أيضًا.

تناول الأطعمة "الصحية" المعلبة والجاهزة



الأطعمة "الصحية" الجاهزة للأكل والمعبأة ليست صحية وتشجع على فقدان الوزن كما نعتقد، حيث إن معظمها طرق نخدع بها أنفسنا بأننا نأكل نسخة صحية من أطعمتنا المفضلة ، عندما لا يكون هناك فرق كبير في السعرات الحرارية أو المحتوى الغذائي.

تحتوي الأطعمة المعبأة على العديد من المواد الحافظة والسكر والصوديوم ومكونات أخرى قد يكون من غير الصحي تضمينها في نظامك الغذائي.

أفضل طريقة لفقدان الوزن من خلال النظام الغذائي هي طهي وجباتك في المنزل وبهذه الطريقة ستكون على دراية بالمكونات وكمياتها فيما تأكله وتتحكم فيه وفقًا لذلك.

ستجد نفسك تلقائيًا تستخدم كمية أقل من الزيت أو الزبدة، وهو ما لا يمكن فعله إذا كنت تستهلك الأطعمة المعلبة.

قلة النوم



يلعب أسلوب حياتنا دورًا رئيسيًا في رحلتنا لفقدان الوزن، إذا لم تنم جيدًا في الليل، فسيكون من الصعب عليك ممارسة الرياضة بكفاءة في اليوم التالي.

إذا كان لديك عشاء مبكر لفقدان الوزن والنوم في وقت متأخر، فسوف تميل إلى تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، مما قد يفسد خطة نظامك الغذائي.

وجدت الأبحاث أن الأشخاص المحرومين من النوم يختارون الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات.

يجب أن تحصل على قسط كافٍ من النوم بناءً على متطلبات جسمك. يوصى بالحصول على حوالي 7-8 ساعات من النوم.