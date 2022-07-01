للمرة الثانية.. فوز ترامب على بايدن في انتخابات رئاسية افتراضية لعام 2024‏

أجرت آيمرسون كوليدج استطلاع للرأى على مستوى الولايات الأمريكية اظهر ان الرئيس السابق دونالد ترامب يسبق الرئيس الحالى جو بايدن بخطوات فى "سباق افتراضي" لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها عام 2024.
يُظهر الاستطلاع أن ترامب يتفوق على بايدن بنسبة 44 % مقابل 39% فى المواجهة المباشرة، بينما يقول 12% من الناخبين إنهم يخططون للتصويت لشخص آخر.
ظل دعم ترامب ثابتًا منذ مايو، عندما أظهر الاستطلاع نفسه أنه حصل على 44 فى المائة من الدعم فى سباق 2024 ضد بايدن، لكن دعم بايدن تضاءل إلى حد ما منذ ذلك الحين، حيث انخفض من 42 فى المائة فى مايو إلى 39% فى أواخر يونيو.
ويظل السؤال مفتوحًا عما إذا كانت عودة السباق الرئاسى لعام 2020 فى عام 2024، فبينما قال بايدن إنه يخطط للحصول على فترة ولاية ثانية فى البيت الأبيض، بدأ بعض الديمقراطيين فى التساؤل عما إذا كان يجب عليه فعل ذلك بالفعل.
خلال ذلك، ألمح ترامب مرارًا وتكرارًا إلى احتمال ترشحه فى 2024، على الرغم من أنه لم يلزم نفسه بعد بحملة أخرى، ولا يزال بعض الجمهوريين متشككين فى أنه سيمضى قدمًا فى محاولة العودة.
ومع ذلك، إذا قرر الترشح فى نهاية المطاف، فسيكون ترامب هو المرشح الأوائل للفوز بدعم الجمهوريين للترشيح الرئاسى، قال خمسة وخمسون فى المائة من الناخبين إنهم سيدعمون ترامب فى الانتخابات التمهيدية الجمهورية لعام 2024، فى حين أن 20% سيدعمون حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وهو نجم صاعد داخل الحزب كمنافس رئاسى محتمل.
على الجانب الديمقراطى، قال 64% من الناخبين إن بايدن يجب أن يكون مرشح الحزب لعام 2024، بينما قال 36 فى المائة أنه لا ينبغى أن يكون مرشح الحزب.
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