اليوم السابع
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للمرة الثانية.. فوز ترامب على بايدن في انتخابات رئاسية افتراضية لعام 2024‏

الجمعة، 01 يوليه 2022 05:53 م
للمرة الثانية.. فوز ترامب على بايدن في انتخابات رئاسية افتراضية لعام 2024‏ ترامب وبايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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أجرت آيمرسون كوليدج استطلاع للرأى على مستوى الولايات الأمريكية اظهر ان الرئيس السابق دونالد ‏ترامب يسبق الرئيس الحالى جو بايدن بخطوات فى "سباق افتراضي" لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر ‏عقدها عام 2024.‏

 

يُظهر الاستطلاع أن ترامب يتفوق على بايدن بنسبة 44 % مقابل 39% فى المواجهة المباشرة، بينما ‏يقول 12% من الناخبين إنهم يخططون للتصويت لشخص آخر.‏

 

ظل دعم ترامب ثابتًا منذ مايو، عندما أظهر الاستطلاع نفسه أنه حصل على 44 فى المائة من الدعم فى ‏سباق 2024 ضد بايدن، لكن دعم بايدن تضاءل إلى حد ما منذ ذلك الحين، حيث انخفض من 42 فى ‏المائة فى مايو إلى 39% فى أواخر يونيو.‏

 

ويظل السؤال مفتوحًا عما إذا كانت عودة السباق الرئاسى لعام 2020 فى عام 2024، فبينما قال بايدن ‏إنه يخطط للحصول على فترة ولاية ثانية فى البيت الأبيض، بدأ بعض الديمقراطيين فى التساؤل عما إذا ‏كان يجب عليه فعل ذلك بالفعل.‏

 

خلال ذلك، ألمح ترامب مرارًا وتكرارًا إلى احتمال ترشحه فى 2024، على الرغم من أنه لم يلزم نفسه ‏بعد بحملة أخرى، ولا يزال بعض الجمهوريين متشككين فى أنه سيمضى قدمًا فى محاولة العودة.‏

 

ومع ذلك، إذا قرر الترشح فى نهاية المطاف، فسيكون ترامب هو المرشح الأوائل للفوز بدعم ‏الجمهوريين للترشيح الرئاسى، قال خمسة وخمسون فى المائة من الناخبين إنهم سيدعمون ترامب فى ‏الانتخابات التمهيدية الجمهورية لعام 2024، فى حين أن 20% سيدعمون حاكم ولاية فلوريدا ‏رون ديسانتيس، وهو نجم صاعد داخل الحزب كمنافس رئاسى محتمل.‏

 

على الجانب الديمقراطى، قال 64% من الناخبين إن بايدن يجب أن يكون مرشح الحزب لعام ‏‏2024، بينما قال 36 فى المائة أنه لا ينبغى أن يكون مرشح الحزب.‏

 


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