كيف يساعد النظام الغذائي فى علاج سرطان الغدد الليمفاوية؟

كتب - حسام الشقويرى

على الرغم من عدم وجود دليل على أن أي نظام غذائي واحد يعالج أو يشفي سرطان الغدد الليمفاوية لخلايا الوشاح (MCL) ، يمكن أن تساعدك خطة الوجبات المتوازنة على الشعور بالتحسن وسيحافظ تناول الأطعمة الصحية على قوتك أثناء العلاج ، ويساعد جسمك على الشفاء بعد ذلك، حسبما نشر موقع webmd

النظام الغذائي لسرطان الغدد الليمفاوية في خلايا الوشاح هو نفس النظام الغذائي لأي خطة غذائية صحية. ويشمل:

بروتين من الأسماك والدواجن مثل الدجاج أو الديك الرومي واللحوم الحمراء الخالية من الدهون والبيض والفاصوليا والمكسرات لتعزيز الشفاء والحفاظ على قوة عضلاتك.

الكربوهيدرات مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان والأرز البني لتمنحك الطاقة.

الدهون الصحية من المكسرات والأفوكادو والأسماك الزيتية.

الفواكه والخضروات لتقوية جهاز المناعة - دفاع جسمك ضد الجراثيم.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين الذين يأكلون الكثير من الخضار والفاكهة الحمضية ، مثل البرتقال أو الليمون ، يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لا يأكلون هذه الأطعمة. يعتقد الباحثون أن المواد الكيميائية الطبيعية في الخضار قد تبطئ نمو الورم وتقوي جهاز المناعة ضد السرطان.

حاول أن تأكل من 5 إلى 10 حصص كل يوم من الفواكه والخضروات مثل هذه:

التوت

بروكلي

كرة قدم

كرنب

كرنب

البرتقال

شمام

شرب الكثير من السوائل

تسبب بعض أدوية السرطان آثارًا جانبية مثل الإسهال والقيء ، مما قد يؤدي إلى الجفاف. اشرب الماء أو السوائل الصافية الأخرى ، مثل المرق ، لتجديد السوائل. يمكنك أيضًا تجربة المشروبات الرياضية التي تضيف إلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم. اسأل طبيبك عن الكمية التي يجب أن تشربها كل يوم.

الحد من تناول الكحوليات أو تجنبها.

يمكن أن يسبب الجفاف ويضعف جهاز المناعة لديك. كما أن الكافيين الموجود في المشروبات الغازية والقهوة يجففك أيضًا.

هل يجب أن أجرب نظام كيتو الغذائي؟

نظام الكيتو هو نظام غذائي غني بالدهون ومنخفض الكربوهيدرات. نظرًا لأنك تأكل القليل جدًا من الكربوهيدرات ، يجب على جسمك حرق الدهون المخزنة بدلاً من الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة.

تستهلك الخلايا السرطانية سكرًا أكثر من الخلايا السليمة. الأمل هو أن نظام كيتو الغذائي قد "يجوع" الخلايا السرطانية عن طريق التخلص من السكر الذي تحتاجه للبقاء على قيد الحياة.

تبحث بعض الدراسات في نظام كيتو الغذائي لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية. حتى الآن ، لا يوجد دليل على أنها تعمل. إذا كنت ترغب في تجربة هذا النظام الغذائي أو أي نظام غذائي آخر ، استشر طبيبك وأخصائي التغذية أولاً. تريد التأكد من أن الخطة التي تختارها تلبي احتياجاتك الغذائية وأنها آمنة لك.