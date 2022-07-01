قطع الكهرباء من الساعة الـ5 صباحا حتى الثامنة عن بعض المناطق بالمنصورة

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم صباح اليوم الجمعة الأول يوليو، فصل الكهرباء من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا، عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء المختلط بمعرفة هندسة كهرباء شرق المنصورة التابعة لقطاع كهرباء جنوب الدقهلية.

جاءت تصريحات مختار بعد اطلاعه على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء "قطاع كهرباء جنوب الدقهلية " بشأن أعمال الصيانة المشار إليها.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربى والتى يتم فصل الكهرباء عنها هى شارع المختلط، وشارع الدراسات والمعهد الدينى ومنطقة النيابة الادارية، والمحكمة الكلية والابتدائية ومنطقة ومستشفى الشبان المسلمين ومحطة الصرف الصحى بعزبة عقل وشارع ميت حدر وبنك القاهرة وجزء من توريل القديمة وخلف مديرية الامن القديمة وخلف بنك القاهرة وجزء من كفر البدماص ومنطقة السوق بالكفر وخلف عوض الله وجزء من شارع الاتوبيس القديم.

وشدد مختار على رئيس حى شرق مدينة المنصورة على التنسيق مع مسئولى قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة وسرعة عودة التيار الكهربى فى الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.