فصل الكهرباء عن 13 قرية وتوابعها بمطوبس وقلين لأعمال الصيانة.. غدًا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، شركة كهرباء كفر الشيخ، بفصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمركزي مطوبس وقلين، لأعمال الصيانة، غداً السبت، الموافق 11 يونيو الجاري، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية مساء.

وسيجرى فصل التيار الكهربائي عن مغذيات معدية رشيد والجمعية والساحل والسعادة والشاعر والجزيرة بمطوبس، وتتأثر بعمليات الفصل 11 قرية وتوابعها، "أبو خشبة، خان جني، أرض الجمعية، معدية المهدي، السخاينة، قسميون شرق وغرب، الشاعر وتوابعها، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل".



كما سيجرى فصل التيار الكهربائي عن مغذي المرازقة وطويلة نشرت بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قريتان وتوابعهما "المرازقة وتوابعها، وطويلة نشرت وتوابعها".