طالب مصري يحقق المركز الثالث فى المسابقة العالمية Huawei ICT Global Competition

المنوفية - محمد فتحى

فاز الطالب أحمد فوزي مبروك الصباغ بالفرقة الرابعة بقسم هندسة وعلوم الحاسبات بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ضمن فريق مصرى مكون من ثلاث طلاب بالمركز الثالث على مستوى العالم فى مسابقة هاواوى العالمية والتى تقام بالصين ويشترك بها الطلاب من جميع أنحاء العالم.

ضم الفريق الفائز الطلاب أحمد فوزى من جامعة المنوفية ويتبع أكاديمية هاواوي بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، الطالب مصطفى طارق من الجامعة المصرية الروسية، الطالب وائل مفرح من جامعة الزقازيق.

هذا وأعرب الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن سعادته بهذا الإنجاز، موجها التهنئة لطالب الهندسة الإلكترونية وماحققه من انجاز عالمى، والتهنئة للدكتور أيمن عميره عميد الكلية، مؤكدا على تميز طلاب كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف على كافة المستويات ونجحوا فى تحقيق العديد من الإنجازات والمراكز على مستوى العالم وحقق الكثير منهم مراكز متقدمة فى مسابقة هاواوى العالمية السنوية، متمنيا المزيد من التقدم والنجاحات التى تضاف إلى رصيد الكلية والجامعة.