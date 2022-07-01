اليوم السابع
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ضبط 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر في القاهرة

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:01 م
ضبط 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر في القاهرة سجائر مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المحل المشار إليه على (2500 علبة سجائر مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وبدون مستندات تدل على مصدرها) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


الأجهزة الأمنية

2500 علبة سجائر

مجهولة المصدر

سلع غذائية



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