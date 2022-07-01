ضبط 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر في القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل سلع غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المحل المشار إليه على (2500 علبة سجائر مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وبدون مستندات تدل على مصدرها) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.