ضبط المتهم بقتل والدته بالقليوبية لرفضها مساعدته فى مصروفات الزواج

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط "م ص س"، 22 سنة، عاطل، لاتهامه بقتل والدته بعد تسديد عدد من الطعنات بمناطق متفرقة بجسدها بقرية برقطا دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عاينت نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، موقع مقتل ربة منزل على يد نجلها بقرية برقطا دائرة المركز، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم الهارب وتقديمه للعدالة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لاتهامه بقتل والدته، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بمنطقة برقطا دائرة مركز شرطة كفر شكر، وتم نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من عمليات النجدة بقيام عاطل بقتل والدته باستخدام سلاح أبيض "سكين" بمنطقة برقطا دائرة المركز. على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ف ع أ ب"، ربة منزل، 47 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها "م ص س"، 22 سنة، بسبب عدم قيام المجنى عليها مساعدته فى مصروفات الزواج.