اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 01:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سفير عُمان لـ"اليوم السابع": ثورة 30 يونيو كانت ميلادا للجمهورية الجديدة

الجمعة، 01 يوليه 2022 12:00 م
سفير عُمان لـ"اليوم السابع": ثورة 30 يونيو كانت ميلادا للجمهورية الجديدة الزميلة إيمان حنا
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة، بتهانيه لمصر قيادة وشعبا في الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو والتى كانت بمثابة إيذانا بميلاد انطلاق الجمهورية الجديدة.

 
أضاف السفير العُمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر استعادت من خلال الثورة مكانتها ودورها الطبيعي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعرب الرحبى عن إعجابه وسعادته بما تشهده الدولة المصرية من تطورات على كافة الأصعدة، والتي تصب فى مجملها فى صالح الشعب المصرى الشقيق الذي اسهم في تحقيق الاستقرار والأمن جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة المصرية والتي هي دائما صمام أمان للوطن .
 
واختتم السفير العُمانى تصريحاته قائائلا:"كل عام و مصر الشقيقة حكومة و شعبًا بخير وفي تطور مستمر".

ثورة 30 يونيو

ذكرى ثورة 30يونيو

الذكرى التاسعة لثورة 30يونيو



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة