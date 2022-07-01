رئيس مدينة الأقصر يلتقى ممثلى الجمعيات الأهلية لبحث التعاون المشترك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، مع عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، اليوم، وذلك بعد التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، بحضور سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، لبحث سبل التعاون المشترك بين مجلس مدينة الأقصر ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق مزيداُ من الرضا للمواطنين ورفع الأعباء عنهم .

وأشار اللواء دكتور على الشرابي، فى بيان صحفى، إلى أن خدمة المواطن وتحقيق رفاهيته ورضاه لن يتأتى إلا بالمشاركة والتعاون بين الجميع والتكاتف بين المؤسسات المختلفة للوصول إلى الدور التكاملى الذى من شأنه سد احتياجات المواطنين، وخاصة فى الظروف التى تتطلب الوقوف جنباٌ إلى جنب عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك .

وأكد رئيس المدينة، على ضرورة التواصل المستمر والتنسيق والحوار ومحاولة بناء نظام حماية اجتماعية يضمن للمواطن والأسر الأكثر احتياجاً، الرعاية والأمان وأيضاَ توفير المزيد من الخدمات الاجتماعية والإنسانية والصحية لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية التضامن الإجتماعى، وفى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق مزيداً من الرضا لهم خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وكان قد قاد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، برفقة الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، جولة للمرور على معارض بيع مستلزمات عيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة، وذلك تحت شعار مبادرة "العيد فرحتنا"، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للأجهزة التنفيذية، بضرورة المتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة تفقد المعرض المقام بساحة أبو الحجاج، وتفقد السوق الحضرى بمنطقة حى وسط، وذلك لدراسة إمكانية نقل المعرض مستقبلا إلى السوق الحضرى كمعرض دائم داخل السوق بمشاركة المزيد من التجار، وذلك بحضور المهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين والدوشى سيد أحمد مدير إدارة الأسواق وأيمن حسين رئيس حى وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وخلال الجولة التفقدية، تم الاطمئنان على زيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدى والمجمدة والضأن، وكذلك ملابس الأطفال وهدايا العيد بتخفيضات حقيقية عن أسعار السوق بنسبة تصل من 20 إلى 30%.



رئيس مدينة الأقصر يلتقى ممثلى الجمعيات الأهلية لبحث التعاون