رئيس مدينة الأقصر ووكيل وزارة التموين يتفقدان معارض مستلزمات عيد الأضحى ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، برفقة الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، جولة للمرور على معارض بيع مستلزمات عيد الأضحي المبارك بأسعار مخفضة، وذلك تحت شعار مبادرة "العيد فرحتنا"، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للأجهزة التنفيذية، بضرورة المتابعة المستمرة لاستعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة تفقد المعرض المقام بساحة أبو الحجاج، وتفقد السوق الحضري بمنطقة حي وسط، وذلك لدراسة إمكانية نقل المعرض مستقبلا إلى السوق الحضري كمعرض دائم داخل السوق بمشاركة المزيد من التجار، وذلك بحضور المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والدوشي سيد أحمد مدير إدارة الأسواق وأيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

وخلال الجولة التفقدية، تم الاطمئنان على زيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدى والمجمدة والضأن، وكذلك ملابس الأطفال وهدايا العيد بتخفيضات حقيقية عن أسعار السوق بنسبة تصل من 20 إلى 30%.

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنظيم معرض رئيسي لبيع جميع انواع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن، وكذلك الملابس الجاهزة بأسعار تنافسية ومخفضة، ويستمر العرض بها حتى الانتهاء من شراء المواطنين لاحتياجاتهم قبل وخلال أيام عيد الأضحى.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر ضخ كميات كبيرة ومناسبة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة، وذلك على النحو التالي:- (الخراف الحيه عدد 50 خمسون رأس خراف حية بسعر 90 جنيه الكيلو قائم والمقرر عرضها بفرع الشركة رمسيس المميكن بشارع يوسف حسن كدفعة اولى)، حيث أن اللحوم السودانية المبردة بسعر 115 جنيه الكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 85 جنيه الكيلو، واللحوم المبردة الضاني بسعر 140 جنيه الكيلو، واللحوم الضاني المجمد بسعر 130 للكيلو، موضحاً أنه يتم تعزيز جميع الأرصدة من السلع الاستراتيجية واللحوم خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك.





















