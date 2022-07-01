رئيسة المفوضية الأوروبية لبرلمان أوكرانيا: أوروبا بجانبكم فى خطوات مسار الانضمام

فاطمة شوقى

أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في خطابها صباح الجمعة أمام البرلمان الأوكراني عبر تقنية الاتصال عن بعد، إلى أن "هناك مسار طويل لقطعه، ولكن أوروبا ستكون بجانبكم في كل خطوة حتى اللحظة التي تعبرون فيها الباب المؤدي إلى اتحادنا الأوروبي".

وأضافت، بعد أيام من نيل أوكرانيا صفة الدولة المرشحة للانضمام في القمة الاوروبية الاخيرة، "أنا أؤمن بمستقبل أوكرانيا الأوروبي، وأنه مستقبلكم وبوسعكم جعله حقيقة، و يمكنكم تغيير هذا البلد إلى الأبد وهذا سيكون انتصاركم النهائي، أوكرانيا حرة ونابضة بالحياة وذات سيادة، تلم شملها أخيرًا مع عائلتنا الأوروبية".

وتعهدت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي بأن تمضي عملية إعادة الإعمار "جنبًا إلى جنب" مع المسار نحو الاتحاد الأوروبي، مشددة على أهمية إطلاق موجة إصلاحات، من أجل تعظيم أثر الاستثمارات الاوروبية الضخمة المرتقبة وتعزيز الثقة في الأعمال التجارية.

واعتبر سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن لا خيار أمام أوكرانيا سوى الانضمام إلى حلف الناتو.

وكتب دانيلوف في تغريدة على "تويتر"، أن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو أحد بنود الدستور، وليس لدينا خيار آخر".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترى كوليبا أن أوكرانيا لم تتراجع عن عزمها الانضمام إلى الناتو.

بدوره، قال رئيس البرلمان الأوكراني في أبريل الماضي إن البرلمان لن يغير المادة في الدستور الخاصة بالنهج الرامي للانضمام إلى الناتو، حتى في حال حصول البلاد على ضمانات أمنية من قبل دول أجنبية.