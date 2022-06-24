حياة كريمة بالأقصر.. رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات دعم قرية الحلة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولات على عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وفى هذا الصدد، تابع رئيس مركز ومدينة إسنا، المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الحلة جنوب شرق الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين الحلة والذي يتكون من مبنى مجمع خدمات المواطنين من ثلاث طوابق الدور الأرضي مركز تكنولجي، والدور الأول علوي بها مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب سجل مدني ومكتب تموين وقاعة اجتماعات، والدور الثانى يوجد به وحدة محلية ومجلس محلي ومكتب تضامن اجتماعي تحت الإنشاء.



وخلال الجولات، أكد اللواء هشام السعدي رئيس مدينة إسنا، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المخصصة لإنهاء المشروعات، وعلى المتابعة اليومية من رئيس القرية على المشروعات، وتقديم تذليل أى عقبات قد تعوق أى مشروع بالقرية، كما تابع رئيس المركز انتظام العمل داخل الوحدة المحلية لقرية الحلة وعقد إجتماعاً موسع مع موظفي الوحدة لمناقشة العمل فى تلك المشروعات المختلفة.



وفى نفس السياق، يقول المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، أنه يجرى مواصلة العمل فى صب سقف الدور الأول علوي في إنشاء لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".



وأضاف رئيس مجلس قروى النمسا لـ"اليوم السابع"، أنه تتكون لوحة توزيع كهرباء المنطقة من طابقين، حيث أن الطابق الأول يضم لوحة توزيع كهرباء والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، ويتم العمل تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة شركة مدكور وتحت إشراف المهندس عادل منير قوره مدير كهرباء النمسا، حيث أنه جاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأوضح المهندس محمد عشري، أنه تضم مشروعات حياة كريمة بالقرى، إنشاء جناح إبتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجاري العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح إبتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.





رئيس مدينة إسنا يتفقد العمل فى مشروعات دعم قرية الحلة (1)



رئيس مدينة إسنا يتفقد العمل فى مشروعات دعم قرية الحلة (2)



رئيس مدينة إسنا يتفقد العمل فى مشروعات دعم قرية الحلة (3)



رئيس مدينة إسنا يتفقد العمل فى مشروعات دعم قرية الحلة (4)



رئيس مدينة إسنا يتفقد العمل فى مشروعات دعم قرية الحلة (5)



رئيس مدينة إسنا يتفقد العمل فى مشروعات دعم قرية الحلة (6)











