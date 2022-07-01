حياة كريمة.. استمرار العمل فى المجمع الزراعى ومحطة الصرف بقرية توماس بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد تشهد قرية توماس وعافية بمدينة إسنا، استمرار العمل فى المجمع الخدمات الزراعى بقرية توماس 2، ومحطة الصرف الصحى بقرية توماس 2 التابع لمجلس قروى توماس وعافيه، حيث يتابع اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى جولات على عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة بقرية الحلة جنوب شرق الأقصر، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين الحلة والذى يتكون من مبنى مجمع خدمات المواطنين من ثلاث طوابق الدور الأرضى مركز تكنولجي، والدور الأول علوى بها مكتب شهر عقارى ومكتب بريد ومكتب سجل مدنى ومكتب تموين وقاعة اجتماعات، والدور الثانى يوجد به وحدة محلية ومجلس محلى ومكتب تضامن اجتماعى تحت الإنشاء.

وخلال الجولات أكد اللواء هشام السعدى رئيس مدينة إسنا، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المخصصة لإنهاء المشروعات، وعلى المتابعة اليومية من رئيس القرية على المشروعات، وتقديم تذليل أى عقبات قد تعوق أى مشروع بالقرية، كما تابع رئيس المركز انتظام العمل داخل الوحدة المحلية لقرية الحلة وعقد إجتماعاً موسع مع موظفى الوحدة لمناقشة العمل فى تلك المشروعات المختلفة.



إستمرار العمل فى المجمع الزراعى ومحطة الصرف بقرية توماس وعافيه بالأقصر