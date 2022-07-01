حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

كثفت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورفع الإشغالات من الشوارع وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

رئاسة حى أول الزقازيق شنت حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشارع أبوالفتوح وشارع مولد النبى ومنطقه المنتزه ومازالت الحملات مستمرة من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بإزالة غرفه بالدبش على أرض الأوقاف بعزبة واصف الجعفريه على مساحة 15متر، كما قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة برفع الإشغالات بطريق( صفط / ابوحماد) كما شنت رئاسة المركز حملات لإزالة الإشغالات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق المركز لفتح الطريق أمام حركة السيارات.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة موسعه لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة علَى الطرق الرئيسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بفك خشب لصبه أعمدة الدور الأول العلوى بناحية مفارق الشرطة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 100 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.