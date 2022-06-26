اليوم السابع
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ضبط سلع وخامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمصنع المواد الغذائية بالعاشر

الأحد، 26 يونيو 2022 02:29 م
ضبط سلع وخامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمصنع المواد الغذائية بالعاشر حلوى - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط سلع وخامات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل مصانع لتصنيع المواد الغذائية خلال حملات تفتيشية مفاجئة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال التجارية والمصانع للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم و مفتشي الإدارة حملة تموينية على المصانع والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر التالية، محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات لوجود سلع منتهية الصلاحية و تم التحفظ على 50 كرتونة حلوي بكل كرتونة 12 علبة وبكل علبة 12 كيس على ذمه المحضر.

وتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات لوجود خامات مجهوله المصدر وتم التحفظ على 40 شيكارة سكر أبيض زنة الواحدة 50 كيلو مجهول المصدر على ذمة المحضر.

وكما قامت الحملة بالمرور على المحال التجارية، وتم تحرير 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بسعر أزيد من السعر الرسمي للسجائر و تحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

 


الشرقية

العاشر من رمضان

حملات تفتيشية علي الاسواق

تفتيش علي منشآت الغذائية



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