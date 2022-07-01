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جونسون: بوتين سيحقق ما يريد ويجب أن نجد طريقة لمنعه

الجمعة، 01 يوليه 2022 12:23 ص
جونسون: بوتين سيحقق ما يريد ويجب أن نجد طريقة لمنعه بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

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وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لندن وباريس بالضعيفين في موقفهما تجاه اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك شرق أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يجب أن نتفق على الكيفية التي سنرد بها على اعتراف روسيا بسيادة دونيتسك ولوجانسك، لأنني أعتقد أننا نبدو ضعيفين إلى حد ما، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحقق ما يريد، ويجب أن نجد طريقة لمنعه.

 

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، إن كندا سترسل مزيدا من القوات إلى لاتفيا كجزء من تعهدها بتحديث وتعزيز مجموعة القتال التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقودها هناك.

 

وتتألف مجموعة حلف شمال الأطلسي التي تقودها كندا من حوالي 2000 جندي، من بينهم 700 كندي، وهي واحدة من ثماني وحدات من هذا القبيل مقرها في أوروبا الشرقية مصممة لردع أي عمل روسي والدفاع عنه.

 

ووقعت كندا اتفاقا على هامش قمة الناتو الرئيسية - أمس - لترقية المجموعة القتالية إلى لواء، مما يستلزم إضافة المزيد من القوات والمعدات لتعزيز قدرتها على القتال.


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