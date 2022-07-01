جدرى القرود يتضاعف 3 مرات خلال أسبوعين بأوروبا.. والصحة العالمية تدعو لتحرك عاجل

إبراهيم حسان

دعت منظمة الصحة العالمية، أوروبا لتحرك عاجل للحد من تزايد الإصابات بجدري القردة، وفقا لما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق، قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه بينما لم تخطر لجنة الطوارئ بأن التفشي الحالي لجدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، فقد أقروا بالطبيعة الطارئة للحدث وأن السيطرة على الانتشار الإضافي تتطلب جهودًا مكثفة للاستجابة.

وتابع: "لقد نصحوا بضرورة انعقاد اللجنة مرة أخرى بسرعة بناءً على تطور الوضع، وهو ما سأفعله، فقد أبلغت نيجيريا، التي تكافح تفشي المرض منذ عام 2017، عن المزيد من الحالات هذا العام، علاوة على ذلك، تم تحديد الفيروس الآن في أكثر من 50 دولة جديدة ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه".

وأضاف فى بيان جديد له، أنا قلق بشأن الانتقال المستمر لأنه يشير إلى أن فيروس جدري القرود يؤسس نفسه، ويمكن أن ينتقل إلى مجموعات عالية الخطورة بما في ذلك الأطفال ونقص المناعة والنساء الحوامل، لقد بدأنا نرى هذا مع العديد من الأطفال المصابين بالفعل.