اليوم السابع
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جامعة بني سويف تنظم برنامجا لدعم قدرات الشباب بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية

الجمعة، 01 يوليه 2022 11:34 ص
جامعة بني سويف تنظم برنامجا لدعم قدرات الشباب بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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وافق مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في جلسته رقم 210 على تنظيم برنامج لدعم قدرات الشباب الأكاديميين بالتعاون مع منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
 
وأوضح الدكتور منصور أن البرنامج يبدأ من عام 2022 الحالي ويستمر حتى نهاية 2024 ، ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب الأكاديميين، وتبادل الأفكار والمهارات معهم لنشر وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والمواطنة بين الطلاب وداخل مجتمع الجامعة ومجتمعاتهم المحلية بهدف التكامل مع رؤية مصر 2030 والتي تؤكد على الاهتمام بهذه القيم، مشيراً إلى أن البرنامج يشمل أنشطة متنوعة ما بين ورش عمل ولقاءات ثقافية وحوارية ومؤتمرات يديرها مجموعة من المدربين المتخصصين بمشاركة مجموعة متميزة من شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 


رئيس جامعة بنى سويف

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