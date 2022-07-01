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جامعة الوادي الجديد تكرم الفائزين ببطولة كأس مصر لكمال الأجسام

الجمعة، 01 يوليه 2022 10:11 ص
جامعة الوادي الجديد تكرم الفائزين ببطولة كأس مصر لكمال الأجسام اسقبال الفائزين فى بطولة الجمهورية "كأس مصر لكمال الاجسام"
كتب محمد صبحى

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استقبل  الدكتور عبد العزيز طنطاوي - رئيس جامعة الوادي الجديد ، الفائزين من أبناء الجامعة في بطولة الجمهورية "كأس مصر لكمال الاجسام" ،والتي استضافتها جامعة أسيوط خلال شهر يونيه 2022 بمشاركة 84 لاعب يمثلون 22 هيئة رياضية من مختلف محافظات مصر ،حيث حصل احمد عبد الحكيم – ادارة أمن الجامعة علي المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية كأس مصر لكمال الاجسام لوزن (100كجم) ،كما حصل الطالب عبد الرحمن محمود – بكلية التربية الرياضية علي المركز الرابع لوزن (95كجم) ،ويستعد الكابتن/ط حكيم للمشاركة في البطولة العربية المزمع إقامتها بمحافظة الاسكندرية خلال شهر يوليو. 
 
وتقدم  الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة  بخالص التهاني والتقدير بتكريم الفائزين ومكافأة مالية تقديراً لجهودهم والتمثيل بجامعة الوادي الجديد متمنياً بالمزيد من التقدم والنجاح.
 
 
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التعليم العالى

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جامعة الوادى الجديد

بطولة كمال الاجسام



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