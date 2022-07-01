ثقافة الإسماعيلية تقيم احتفالا في ذكرى ثورة 30 يونيو

الإسماعيلية - صبرى غانم

أقام فرع ثقافة الإسماعيلية احتفالية كبرى احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو وجاءت الاحتفالية فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الفنية.

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقدمت فرقة الاسماعيلية مجموعة من الاغاني الوطنية منها ، صوت بلادى، يامصر مين يقدر عليكي، اهو ده اللي صار، بلد التاريخ، يا حبايب مصر،مكتوبلي اغنيلك، بحبك وحشتني، الهم شوقا، كوكتيل وطني كما قدمت الفرقة اغنية ابويا وصاني مكس مع السمسمية.

وقدمت فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية خلال الاحتفالية مجموعة من التابلوهات منها الصيادين، بتغني لمين، التنورة.

وقدمت فرقة اطفال الاسماعيلية للفنون الشعبية خلال الاحتفالية اوبريت وطني، رؤية واخراج الفنان ماهر كمال، ثم تلاه عرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيى مولر.

وقدمت الفرقة بعض من الأغاني والرقصات على أنغام السمسمية افتتحت الفرقة إسماعيلية يا اللي هواكي ، نوح الحمام، مصر يا ام الدنيا، غني يا سمسمية للثورة المصرية ، أبويا وصاني ، نوح الحمام ، وراك وراك، عزف منفرد على السمسمية ، وتعيشي وتفتكري يا مصر.

كما تم تكريم الفرق المشاركة ومدربين الفرق من قبل شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية.