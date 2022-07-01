توافد المواطنين على جبال الملح ببور فؤاد للاستمتاع بالطبيعة.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهدت مدينة بور فؤاد اليوم الجمعة، إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، ويستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية.

وحرص زوار مدينة المدينة على الذهاب لجبال الملح وقضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج فى أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحى.

وعن توافد المئات لزيارة جبال الملح قال اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، أن المدينة تحتل المرتبة الأولى فى السياحة من هذا النوع مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

وأضاف عامر أن فوائد الجلوس على الملح، والذى يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعى، وتابع أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث فى أوروبا.

وتابع: أن جبال الملح بمدينة بورفؤاد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرون على التزحلق عليها، حيث يلتقط المصورون فوتوسيشن للزوار، يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليرى من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر.

وفى ذات السياق أكد أن جبال الملح فى مدينة بورفؤاد عبارة عن مجموعة من جبال كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالى، ويمكن الوصول لجبال الملح، التى تقع فى بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

ومن جانبه عامر أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.



التوافد على جبال الملح



جبال الملح ببورفؤاد