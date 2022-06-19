شواطئ بورسعيد هادئة قبل امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من الإقبال المتوسط للمصيفين على شواطئ محافظة بورسعيد، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وقبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة بساعات قليلة.

توافد الأهالى والزوار من المحافظات الأخرى، على الشاطئ قاموا خلالها الجلوس على ساحل البحر والاستمتاع باللعب على رمال الشاطئ وأثرت الامتحانات التى ستنطلق صباح غد الاثنين فى كل مدارس الجمهورية لمرحلة الثانوية العامة، على إقبال المصطافين بشاطئ بورسعيد.

وكثفت الأحياء بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ وإدارة الشاطئ، من جهودها لاستقبال موسم الصيف، برفع المخلفات وتطوير خدمات النظافة داخل الشاطئ بالتعاون مع مؤجرى الشماسى وأصحاب الكافتيريات.

وانتشر منقذو الشاطئ على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، لتقديم التعليمات الخاصة بالحفاظ على الأطفال وعدم تخطى منطقة الأمان بالبحر والتى تحددها إدارة الشاطئ، وذلك حفاظا على سلامتهم.

كما قام الشباب ببعض الألعاب الشاطئية ككرة القدم والراكيت "لعبة مضرب"، واستمتع البعض بمشهد عبور السفن المجرى الملاحى لقناة السويس على بعد أمتار قليلة منهم بساحل شاطئ بورسعيد.