كما وضع جونسون 1000 جندي بريطاني في حالة تأهب حتى يمكن نشرهم بسرعة، وفق مانشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.


لكن الالتزام يأتي وسط توترات متزايدة بشأن الإنفاق الدفاعي، حيث قال رئيس الوزراء إنه بلغ 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 


أحدث موجة تمويل بريطانية لأوكرانيا، ترفع إجمالي الدعم العسكري والاقتصادي إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني هذا العام. 