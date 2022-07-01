انقطاع مياه الشرب بـ3 مناطق فى شبين القناطر 10 ساعات غدا لاستكمال أعمال التجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق (الوكلاء- عزبة أبو خضرة - الدلتا)، بمدينة شبين القناطر، غدا السبت الموافق 2 / 7 / 2022، لمدة 10 ساعات، ابتداء من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
وأوضحت الشركة -في بيان لها- أن الانقطاع نظراً لإستكمال أعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500 مم.
وتابعت الشرة، أنها سوف تقوم بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع وفى حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125 & 01200288880.
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