انقطاع مياه الشرب بـ3 مناطق فى شبين القناطر 10 ساعات غدا لاستكمال أعمال التجديد

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق (الوكلاء- عزبة أبو خضرة - الدلتا)، بمدينة شبين القناطر، غدا السبت الموافق 2 / 7 / 2022، لمدة 10 ساعات، ابتداء من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل.