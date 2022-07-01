اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 02:36 م
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انقطاع مياه الشرب بـ3 مناطق فى شبين القناطر 10 ساعات غدا لاستكمال أعمال التجديد

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:29 م
انقطاع مياه الشرب بـ3 مناطق فى شبين القناطر 10 ساعات غدا لاستكمال أعمال التجديد قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق (الوكلاء- عزبة أبو خضرة - الدلتا)، بمدينة شبين القناطر، غدا السبت الموافق 2 / 7 / 2022، لمدة 10 ساعات، ابتداء من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة -في بيان لها- أن الانقطاع نظراً لإستكمال أعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500 مم.

وتابعت الشرة، أنها سوف تقوم بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع وفى حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125 & 01200288880.

 

 


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