اليوم.. كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية تنظم ملتقى التوظيف لطلاب الفرقة الرابعة

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء، ملتقى التوظيف لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية، بمشاركة 23شركة ومؤسسة تعمل فى مجال السياحة والفنادق والمطاعم، وذلك بقاعه المتحف بمقر الكلية.



وأشارت الدكتورة عبير عطية عميد الكلية، أن الكلية حريصة على بناء شراكات مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، موضحة أن الملتقى يهدف إلى تعريف الطلاب بنوعية المهارات والقدرات المطلوبة فى سوق العمل، توفير فرصة لشركات ومؤسسات الأعمال للتعرف على المعارف والمهارات والقدرات التى تقوم الكلية بتنميتها لدى الطلاب الخريجين، وتقديم فرص للتدريب بما يسهم فى رفع كفائتهم وتوفير المهارات اللازمة لهم فى سوق العمل السياحى.













