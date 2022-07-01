النيابة تعاين موقع جريمة قتل سيدة على يد نجلها لرفضها مساعدته بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

عاينت نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، موقع مقتل ربة منزل علي يد نجلها بقرية برقطا دائرة المركز، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم الهارب وتقديمه للعدالة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لضبط عاطل، لاتهامه بقتل والدته، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بمنطقة برقطا دائرة مركز شرطة كفر شكر، وهروبه من مكان الواقعة، جرى نقل الجثة لمستشفي كفر شكر المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من عمليات النجدة بقيام عاطل بقتل والدته باستخدام سلاح أبيض "سكين" بمنطقة برقطا دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ف ع أ ب"، ربة منزل، 47 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها "م ص س"، 22 سنة، بسبب عدم قيام المجني عليها بمساعدته في مصروفات الزواج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم.