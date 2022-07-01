القومى للبحوث يصدر نشرة طبية عن الشروط الصحية للأضحية.. أبرزها السن والعين

أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتور عبدالمحسن محمد همام أستاذ التكاثر الحيوانى بمعهد البحوث البيطرية –المركز القومى للبحوث حول الشروط الصحية للأضحية.

وأوضح الدكتور عبد المحسن همام أن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتركز اهتمام القادرين من المسلمين على شراء الأضحية المناسبة وتنفيذ شعيرة الإسلام حيث يقول المولى عز وجل فى سورة الكوثر "فصل لربك وانحر" . والأضحية ما يذبحه المسلم من البقر والغنم والإبل فى أيام النحر تقربًا إلى الله عز وجل.

وهناك بعض الضوابط الشرعية والشروط الصحية التى يجب ان تتوفر فى الاضحية والتى تتعلق بنوع وعمر وصحة الحيوانات .

1- عمر الحيوان

الحكمة فى اختيار عمر الحيوان المناسب ينصب فى مصلحة الوطن والمواطن بحيث يجب ان يكون حيوان الاضحية يحتوى على كميات كبيرة من اللحوم تكفى لتوزيع الانصبة المقررة على عدد كبير من الاهل والاقارب والفقراء لتعم الفائدة وتفى بالغرض المذبوحة من أجله بجانب انها تقربا الى الله وتنفيذا للهدى الكريم. ومن الناحية العلمية ان يكون الحيوان قد وصل الى اعلى معدلات الزيادة فى الوزن وفى قمة منحى النمو فى هذا العمر وان تربية الحيوانات بعد هذا العمر يعتبر غير اقتصادى وان ذبح الحيوانات اصغر من هذا العمر يعتبر اهدارا للثروة الحيوانية ونقصا فى كمية اللحوم المنتجة منها نظرا لانخفاض نسبة التصافى والتشافى وان استكمال تربية هذه الحيوانات ضرورى لقابليتها للنمو وزيادة الوزن.

-الضأن وهو الأغنام (الخراف أو الكباش) الا يقل العمر عن 6 شهور ويفضل ان تكون فى عمر 12 شهرا (سنة) واوزان تترواح بين 45-60 كيلوجرام على حسب سلالة الاغنام.

-المعز (الماعز) الا يقل عمرها عن عام واحد ويفضل ان يكون عمرها اكثر من سنه ( 1-2 سنه).

-ألابقار (عجول الابقار والجاموس) الا يقل عمرها عن الذبح عن عامان (2-3 سنه).

-ألابل (الجمال): يشترط فى الإبل أن تكمل الخمس أعوام واكثر

2- أهم الشروط الصحية للأضحية

عموما يمكن القول أن الأضحية لا بد وأن تكون سليمة وأن تتميز بخلوّها من العيوب الظاهرة او الواضحة فى اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعمى والعرج وغير مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم.

ومن أهم هذه الشروط الصحية للأضحية الآتي:

- ان يظهر على الحيوان علامات النشاط والحركة والاقبال على تناول الطعام لان ارتفاع درجة الحرارة للحيوان (لأسباب طبية متعددة) تقلل من نشاط الحيوان والرغبة فى تناول احتياجاته من الاعلاف .

- عدم خروج افرازات او رغاوى من الفم والانف يصاحبه ارتفاع فى درجة حرارة الحيوان لاحتمال اصابته ببعض الامراض الموسمية (فيروسية او ببكتيرية) وخاصة الحمى القلاعية.

- الا يكون الحيوان مصاب بالإسهال ويمكن التعرف علية اما اثناء التبرز او وجود الفضلات ملتصقة بالخلف مع رائحة كريهة .لان الاسهال الشديد يؤدى الى فقد السوائل بالجسم والضعف والهزال الشديد وربما الى نفوق الحيوان. ويمكن التعرف على ضعف وهزال الحيوان وعدم اكتنازه الى اللحم والشحم المناسب. فى الاغنام من خلال الامساك بسلسلة الظهر فاذا لمست الفقرات من الداخل بسهولة يدل ذلك على ضعف الحيوان اما فى الابقار والجاموس والابل فيمكن النظر الى سلسلة الظهر والضلوع والشكل العام للحيوان . فبروز الضلوع وسلسلة الظهر بصورة كبيرة مقارنة بالحيوان السليم يدل على ضعف الحيوان وانخفاض نسبة التصافى والتشافى.

- ألا تكون احدى عيون الحيوان عوراء أو عمياء وان تكون عيونه لامعة ليس بها احمرار او احتقان او اصفرار فى قرنية العين(الصفراء).

- أسنان الحيوان يجب ان تكون سليمة وغير مكسورة.

- الصوف فى الضأن يجب ان يكون سليم ولا توجد به بعض الفراغات. لآن تساقط الشعر او الصوف يدل على اصابته ببعض الطفيليات او الفطريات او نقص فى احدى العناصر الغذائية.

اما فى الابقار والجاموس والابل فسلامة الجلد تعد من احدى العلامات على صحة الحيوان لان وجود تقرحات او دوائر خالية من الشعر او نتوءات فى الجلد أو عقد جلدية او جروح او قروح او دمامل تقلل من قيمة الحيوان ودليل على اصابته ببعض الامراض الجلدية (ميكروبية –طفيلية او فطرية ) وبعضها ينتقل الى الانسان .

- خلو الحيوان من العرج اما نتيجة لكسر بالساقين او احداهما او مرض يصيب عضلات الارجل او اصابة فى ظلف القدم او مرض مثل الحمى القلاعية .

- عدم وجود عيوب ظاهره وشكلية فى الحيوان مثل عدم وجود اذن من وقت الولادة او ذات اذن مقطوعة بصورة كبيرة .

واستطرد أن الغرض من وضع شروط صحية وضوابط للاضحية المحافظة على صحة الانسان وعدم اصابته بالامراض المشتركة وفى نفس الوقت تحقيق اعلى منفعة للمستهلك والحفاظ على الثروة الحيوانية من الاهدار .