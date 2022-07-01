العثور على جثمان شاب بعد أسبوعين من غرقه بمرسى عبارة نهرية بأسيوط

أسيوط- ماهر البهنساوي

تمكنت وحدات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بمحافظة أسيوط، من العثور على جثمان شاب لقي مصرعه غرقاً في النيل بموقع مرسي العبارة النهرية بمجريس، بعد البحث المتواصل لمدة أسبوعين وتم انتشال الجثة، وتبين أنه مقيم قريه الدوير، ويدعى "مصطفي بدري فرغلى" في العقد الثاني من العمر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب لقي مصرعه غرقاً في مرسي العبارة النهرية بمجريس على النيل بعد رحلة بحث استمرت لمدة أسبوعين وتم انتشال جثة المتوفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.