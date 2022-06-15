غرق شاب في مياه نهر النيل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن بني سويف من انتشال جثمان شاب فى بداية العقد الرابع من العمر عثر عليه الأهالي غريقًا بمياه نهر النيل أمام دير العذراء مريم، بشرق النيل بمدينة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المستشفى الجامعى.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بالعثورعلى جثة شاب طافيه بمياه نهر النيل أمام دير العذرا بشرق النيل، ووجه بسرعة إنتقال قوات الإنقاذ النهري وانتشال الجثمان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع الوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة أحمد حمدى أمين أحمد، 30 سنة، مقيم بمدينة اهناسيا غرب بني سويف، ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، برئاسة الدكتورأحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة الشاب المتوفي إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.