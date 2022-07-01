اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 05:50 ص
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التخطيط: 8 مليار جنيه تنفيذ مشروعات حياة كريمة في الصحة

الجمعة، 01 يوليه 2022 05:00 ص
التخطيط: 8 مليار جنيه تنفيذ مشروعات حياة كريمة في الصحة
كتبت أسماء أمين

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يحظى قطاع الصحة بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث وجهت وزارة التخطيط  ما يزيد عن 8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالى 21/2022

 

1-      يتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدة رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل)

2-      إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي

3-      تنفيذ وتطوير 369 وحدة إسعاف

4-      تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن.

5- صرف ما يزيد عن 8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة"  خلال العام المالى 21/2022

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حياة كريمة

الريف المصرى

الصحة

وزارة التخطيط

اخبار الاقتصاد



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