السعودية: السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال لمن ينقل شخصا للمشاعر دون تصريح حج

إيمان حنا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن كل من ينقل أشخاصا غير مصرح لهم بالحج يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل شخص غير مصرح له بالحج يتم نقله، وفق"عكاظ" .

وكشفت أنه في حال كان الناقل وافدا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ويُمنع من دخول السعودية وفقا للمدة المحددة نظاما، والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، والتشهير بالمخالف.

ومن جهة ثانية، دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى السعودية ورئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة فى الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز، أمس الخميس، برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لهذا العام، والتى ستنطلق تحت عنوان "حج بسلام وأمان 3"، خلال موسم الحج، حيث ستنفذ البرامج بمشاركة نخبة من العلماء وأكثر من 500 داعيةٍ و50 مترجماً بعشر لغات عالمية في جميع أماكن تواجد الحجاج وعبر التقنيات الإلكترونية والشاشات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي.