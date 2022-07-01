وقال بيسكوف في إحاطة صحفية اليوم الجمعة: " عندما يتخذ الرئيس بوتين القرار المناسب بهذا الشأن ، سنبلغكم بذلك."وفقا للدستور الروسي، يخاطب رئيس روسيا الاتحادية سنويا الجمعية البرلمانية الفيدرالية (البرلمان الروسي بغرفتية) برسالة يتحدث فيها عن وضع البلاد والاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.

ويحضر هذا الخطاب نواب كل من مجلسي البرلمان، مجلس الاتحاد ومجلس الدوما، وأعضاء الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية والمدعي العام ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات وأعضاء مجلس الدولة، بالإضافة لعدد من المدعوين.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الخميس أنه ينوي تخصيص أحد خطاباته العامة المقبلة لتحليل تطورات الوضع العالمي.