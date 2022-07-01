الخارجية الروسية: لم نبحث إرسال قوات سلام أممية إلى ترانسنيستريا

وكالات

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيتر إيليشيف، أن "قضية إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى ترانسنيستريا، لم تكن ولن تكون مادة للنقاش".

وأجاب ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ترى أنه من الضروري أن تثار هذه المسألة في الأمم المتحدة: "ترانسنيستريا ليست بندا على جدول أعمال مجلس الأمن، وقضية ضرورة إرسال قوات حفظ سلام إلى هناك على خلفية بيان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ليست موضع نقاش في الأمم المتحدة".

وأكد، أن "قضية بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في ترانسنيستريا لا تستحق ولم يتم النظر فيها قط".

وأعلن زيلينسكي في وقت سابق، أن "كييف مستعدة لضرب ترانسنيستريا ردا على الهجمات الافتراضية من هناك".

وأضاف: "يجب أن يعرف الموجودون في الإقليم المولدوفي المحتل في ترانسنيستريا أنه بالنسبة لنا، لن تكون هذه ضربة، بل صفعة على الوجه، وسنرد بضربة".

وكشف مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف في وقت سابق، عن رغبة كييف الشديدة في فتح جبهة عسكرية في ترانسنيستريا، مؤكدا أن "مثل هذا التطور للأحداث سيمثل نهاية مولدوفا".