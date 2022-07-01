الحكومة تنفى شائعة فشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج الحيوانى

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مُشددةً على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، مُوضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى الآن، بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وفي سياق متصل، يعد المشروع القومي لإحياء البتلو أحد أهم مشروعات الإنتاج الحيواني، حيث يسهم المشروع في تقديم قروض مُيسرة لصغار المربين لشراء عدد من رؤوس المواشي والاستفادة منهم، لتحقيق عدة منافع للمربي وللسوق المحلي الذي سيتوافر فيه إنتاج المشروع من اللحوم الحمراء، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على المواطن الذي ستُطرح له اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، كما نجح المشروع في المحافظة على الثروة الحيوانية من الإهدار، نتيجة قرار منع ذبح أي رأس ماشية يقل وزنها عن 400 كيلو جرام على الأقل، بما يسهم في إنتاج من 4 إلى 5 أضعاف مقارنةً بعدد الرؤوس خارج المشروع.