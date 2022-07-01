اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 12:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى شائعة فشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج الحيوانى

الجمعة، 01 يوليه 2022 11:44 ص
الحكومة تنفى شائعة فشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج الحيوانى اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مُشددةً على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، مُوضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى الآن، بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.
 
وفي سياق متصل، يعد المشروع القومي لإحياء البتلو أحد أهم مشروعات الإنتاج الحيواني، حيث يسهم المشروع في تقديم قروض مُيسرة لصغار المربين لشراء عدد من رؤوس المواشي والاستفادة منهم، لتحقيق عدة منافع للمربي وللسوق المحلي الذي سيتوافر فيه إنتاج المشروع من اللحوم الحمراء، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على المواطن الذي ستُطرح له اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، كما نجح المشروع في المحافظة على الثروة الحيوانية من الإهدار، نتيجة قرار منع ذبح أي رأس ماشية يقل وزنها عن 400 كيلو جرام على الأقل، بما يسهم في إنتاج من 4 إلى 5 أضعاف مقارنةً بعدد الرؤوس خارج المشروع.
 
 
 
WhatsApp Image 2022-07-01 at 11.37.29 AM
 

 


المشروع القومي للبتلو

مشروع البتلو

مجلس الوزراء

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة: ننتج 13 مليار بيضة سنويا.. و7 مليارات جنيه حجم المنح بمشروع البتلو

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:01 م

رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: مشروع البتلو ساهم فى زيادة إنتاج اللحوم

السبت، 28 مايو 2022 01:00 ص

كيف يسهم مشروع البتلو فى توفير اللحوم الحمراء؟ (فيديو)

السبت، 21 مايو 2022 06:00 م

كيف يسهم مشروع البتلو فى توفير اللحوم الحمراء؟.. رأس ماله 6 مليارات و500 مليون جنيه.. وأكثر من 435 ألف رأس من الماشية للتسمين.. و39 ألف مستفيد ضمن حياة كريمة.. الزراعة: مسموح بالتمويل حتى 50 رأسا

الجمعة، 20 مايو 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة