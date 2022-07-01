التنظيم والإدارة يختتم برنامجا تدريبيا جديدا للأشقاء من جمهورية السودان

كتبت ريهام الباشا

اختتم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فاعليات البرنامج التدريبي الثاني لمجموعة من المختصين في المراسم والبروتوكولات بأمانة مجلس الوزراء ب جمهورية السودان الشقيقة.

وقال رئيس الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن تنظيم البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج المزمع تنفيذها ضمن خطة تم الاتفاق عليها بين الجانبين المصري والسوداني وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربيين الشقيقين.