اليوم السابع
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التنظيم والإدارة يختتم برنامجا تدريبيا جديدا للأشقاء من جمهورية السودان

الجمعة، 01 يوليه 2022 10:43 ص
التنظيم والإدارة يختتم برنامجا تدريبيا جديدا للأشقاء من جمهورية السودان التنظيم والإدارة ينظم برنامج تدريبي للسودان
كتبت ريهام الباشا

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اختتم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فاعليات البرنامج التدريبي الثاني لمجموعة من المختصين في المراسم والبروتوكولات بأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة.
 
وقال رئيس الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن تنظيم البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج المزمع تنفيذها ضمن خطة تم الاتفاق عليها بين الجانبين المصري والسوداني وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربيين الشقيقين.
 
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحضر تخريج تدريب العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان
تدريب العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان

تسليم شهادات تدريب العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان
تسليم شهادات تدريب العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان

جانب من تكريم العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان
جانب من تكريم العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان

تكريم خريجي التدريب الثاني من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تكريم خريجي التدريب الثاني من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

صالح الشيخ يكرم المتدربين من السودان
صالح الشيخ يكرم المتدربين من السودان

خريجو البرنامج التدريبي الثاني لمجموعة من المختصين بالسودان
خريجو البرنامج التدريبي الثاني لمجموعة من المختصين بالسودان

تكريم العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان
تكريم العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان

التنظيم والإدارة ينظم برنامج تدريبي للسودان
التنظيم والإدارة ينظم برنامج تدريبي للسودان

 


التنظيم والادارة

الجهاز المركزي للتنظيم

مصر والسودان

السودان



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