التنظيم والإدارة يختتم برنامجا تدريبيا جديدا للأشقاء من جمهورية السودان

اختتم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فاعليات البرنامج التدريبي الثاني لمجموعة من المختصين في المراسم والبروتوكولات بأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة.
وقال رئيس الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن تنظيم البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج المزمع تنفيذها ضمن خطة تم الاتفاق عليها بين الجانبين المصري والسوداني وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربيين الشقيقين.
تدريب العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان
تسليم شهادات تدريب العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان
جانب من تكريم العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان
تكريم خريجي التدريب الثاني من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
صالح الشيخ يكرم المتدربين من السودان
خريجو البرنامج التدريبي الثاني لمجموعة من المختصين بالسودان
تكريم العاملين بأمانة مجلس الوزراء بالسودان
التنظيم والإدارة ينظم برنامج تدريبي للسودان
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