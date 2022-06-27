سفر 139حاجا من الشرقية إلى الأراضي المقدسة ضمن قافلة الجمعيات الأهلية.. صور

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن مغادرة 139 حاجا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1443هـ - 2022م الأراضي المصرية، متجهين إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج، مؤكداً أن المحافظة حرصت على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم، خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه تم اختيار 3 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية وتذليل كافة العقبات أمامهم، وكذلك مساعدتهم في أداء مناسك الحج، مطالباً ببذل أقصى جهد لتلبية احتياجات الحجاج وتوفير جو من الراحة والسكينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وطالب محافظ الشرقية الحجاج بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء ويجنبها الفتن، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعودة حميدة لأرض الوطن الغالي مصر.

أوصى محافظ الشرقية الحجاج بإتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم لأداء الشعائر الدينية معرباً عن سعادته بعودة أداء فريضه الحج بعد إنقطاع دام لعامين بسبب جائحه كورونا داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.