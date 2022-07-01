اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 03:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"التخطيط": نستهدف رفع نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% عام 2025/2024

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:33 م
"التخطيط": نستهدف رفع نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% عام 2025/2024 شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تستهدف رفع نسبة المشروعات الخضراء بخطة الدولة الاستثمارية إلى 50% عام 2025/2024، وذلك من نسبة 15% من المشروعات تتسق مع معايير الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لمعرفة القطاعات التي يهتم بها القطاع الخاص.
 
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة بفعاليات الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان " من الرؤية إلى التحرك" بحضور نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والبيئة.
 
وأكد "داود"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحكومة لديها إطار حاكم لعملية التنمية كما هو متبع في العالم أجمع، يتمثل في أجندة التنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تحديث رؤية مصر 2030 بصفة مستمرة، بسبب المتغيرات المتتالية على الساحة، والمتمثله في تحديات التغيرات المناخية والزيادة السكانية، لافتًا إلى أن بداية الإصلاح الاقتصادي، ركزت على الجوانب المادية والنقدية ولكن في الوقت الحالي يتم التركيز على الاقتصاد المستدام.
 
 
 
 

التخطيط

المشروعات الخضراء

التنمية المستدامة

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

وزير المالية بالغرفة الأمريكية: جذب الاستثمارات "أولوية رئاسية" لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.. لدينا فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات والمشروعات الخضراء.. ويؤكد: آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص

الإثنين، 27 يونيو 2022 04:22 م

336 مليار جنيه للمشروعات الخضراء بخطة العام الجديد منها 300 مليار لقطاع النقل

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:00 ص

رئيس الوزراء يستعرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى المحافظات

الخميس، 23 يونيو 2022 03:03 م

التخطيط: 30% من استثمارات "حياة كريمة" تم توجيهها للمشروعات الخضراء

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة