التحفظ على خيل وعربة كارو وعروق خشبية وتحرير 6 محاضر نظافة بالأقصر.. صور

نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة تفتيشية على المخالفات البيئية بمنطقة حي وسط، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

واستهدفت الحملة منطقة الحمام وشارع أنس الوجود والمطحن وشارع سيالة بدران وشارع فاطمة الزهراء والسواقي وشارع 25 بمنطقة وشارع صلاح سالم بجوار مزلقان القراريش بحي وسط، وذلك تحت إشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وبمشاركة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، وحسن أحمد بسطاوي نائب رئيس حي وسط، وسعد توفيق مسؤول المكتب الفني، وأسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطئ بمجلس مدينة الأقصر، ومسئولي حي وسط والمتابعة الميدانية وقسم الإشغالات وإدارة شؤون البيئة.

وأسفرت الحملة عن إخلاء قطعة أرض أملاك دولة قام المتعدي باستغلالها كـحظيرة لتربية الطيور والمواشي، كما تم التحفظ على إحدى الخيول و14 عرق خشبي و2 طاولة حديد وعربة كارو وتم تحرير عدد 6 محاضر نظافة، كما قام رئيس مدينة الأقصر بمعاينة شكوى مقدمة من قبل أحد المواطنين القاطنين بشارع أنس الوجود، لتضرره من انتشار الروائح الكريهة بسبب المواشي والذي يقوم الجار بتربيتها بالدور الأرضي داخل الكتلة السكنية ، وتم تحرير محضر بيئى بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحفظ على خيل وعربة كارو وعروق خشببية وتحرير 6 محاضر نظافة



التحفظ على خيل وعربة كارو وعروق خشببية وتحرير 6 محاضر نظافة



التحفظ على خيل وعربة كارو وعروق خشببية وتحرير 6 محاضر نظافة