اليوم السابع
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الإحصاء: 5 مليار دولار واردات مصر من خلال المطارات فى مارس الماضى.. انفوجراف

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:00 ص
الإحصاء: 5 مليار دولار واردات مصر من خلال المطارات فى مارس الماضى.. انفوجراف رحلات طيران - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزة كبيرة في حجم الواردات المصرية من خلال المطارات في شهر مارس الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات من خلال المطارات نحو 6 مليارات و427 مليون دولار، بينما كانت مليار و146 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت 5 مليار و281 مليون دولار.

 

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي الواردات المصرية خلال هذا الشهر بلغت 7 مليارات و739 مليون دولار، مقابل 7 مليار و545 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 194 مليون و192 ألف دولار، موزعة بين الموانئ بواقع مليار و28 مليون دولار واردات استقبلها ميناء الإسكندرية في مارس الماضى، مقابل ملياري و529 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليار و501 مليون دولار.

التوزيع النسبي للواردات والمطارات الاعلى استقبالا
التوزيع النسبي للواردات والمطارات الاعلى استقبالا

 

واستقبل ميناء السويس واردات بقيمة 248 مليون و841 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل مليار و228 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 979 مليون و752 ألف دولار، واستقبل ميناء دمياط واردات بقيمة 8 ملايين و660 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 677 مليون و793 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 669 مليون و133 ألف دولار.


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