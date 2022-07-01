الأرصاد تكشف تفاصيل طقس "الويك إند" ونصائح هامة للمواطنين على الشواطئ..فيديو

كتب محمود راغب

كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أشارت إلى استقرار فى الأحوال الجوية اليوم الجمعة وغدا السبت، حيث درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 30 و 31 درجة، والقاهرة الكبرى بين 33 و 34 درجة، وشمال الصعيد تتراوح بين 35 و 36 درجة، وجنوب الصعيد تتراوح بين 39 و 41 درجة .

وأشارت إلى ارتقات فى نسب الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى مما يعمل على زيادة الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين 2 : 3رجات، ليسود أجواء حارة على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة جنوبا .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين على الشواطئ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة ، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس والتواجد تحت الشمسيات على الشواطئ تجنبا للإصابة بالاجهاد الحرارى، خاصة وأن المدن المطلقة على البحر الأحمر والمتوسط تشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة.

وطمأنت المواطنين بأن الأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع بصفة عامة مستقرة وتسمح للخروج والتنزه والاستماع بالشواطئ .