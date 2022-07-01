اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 02:41 م
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إقبال على زيارة ضريح سيدي عبد الرحيم القنائي وتوزيع مشروبات للمصلين.. لايف

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:25 م
إقبال على زيارة ضريح سيدي عبد الرحيم القنائي وتوزيع مشروبات للمصلين.. لايف ضريح سيدي عبد الرحيم القنائي
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بمحافظة قنا، بعد صلاة الجمعة، حيث أدى المئات من أبناء محافظة قنا صلاة الجمعة داخل المسجد وساحته.

وشهد المسجد توافد المئات من أبناء محافظة قنا ومن القرى المجاورة لأداء صلاة الجمعة وحضور خطبة الجمعة وزيارة مقام سيدي عبد الرحيم القنائي، ويتوافد المواطنين من مختلف المراكز والمحافظات.

وكان قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية، وعودة فتح الاضرحة داخل المساجد.
 


مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى

زيارة الاضرحة

صلاة الجمعة

اخبار محافظة قنا



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