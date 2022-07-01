اليوم السابع
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إصابة شخصين فى تصادم 3 سيارات بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:01 ص
إصابة شخصين فى تصادم 3 سيارات بطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى جانب من الحادث
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب شخصان بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات واشتعال إحداها في طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من المركز الطبي العالمي في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الشروق بالقاهرة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات واشتعال النيران في إحداها في طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي بالقرب من المركز الطبي العالمي في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الشروق بالقاهرة.

 

جرى نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

 

 


المركز الطبي العالمي

القاهرة

طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

الإسماعيلية



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