مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالطريق الدولى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين: نقل وملاكى بمركز إدكو بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين نقل وملاكى على الطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز إدكو.

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أشخاص وهم "أحمد ع.ا "70 عاما و"عبد الله م.ا" 27 عاما و"أسماء ا.ع " 27 عاما، بينما أصيبت "سعيدة. ح.ا "بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة كما تم نقل المصابة لذات المستشفى لإسعافها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.