اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 يوليه 2022 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين بحروق متفرقة إثر إنفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية بكفر الشيخ

الجمعة، 01 يوليه 2022 01:25 م
إصابة شخصين بحروق متفرقة إثر إنفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخص ونجله بحروق متفرقة في الجسم، لانفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية الروضة التابعة لمركز كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز كفر الشيخ، يفيد بانفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية الروضة التابعة لمركز كفر الشيخ، أدى لإصابة صاحب المنزل ونجله بإصابات متفرقة، وجرى نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من تقرير الطبي إصابة كل من محمود ناجي محمد، 28 سنة، بحروق متفرقة من الدرجة الأولى والثانية، ونجله أحمد، بحروق متفرقة من الدرجة الأولى والثانية، وجاري عمل الفحوصات والإسعافات الازمة، باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

 


كفر الشيخ

انفجار أنبوبة غاز

اخبار الحوادث

حريق

مستشفى كفر الشيخ العام

أمن كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة