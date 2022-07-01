إصابة شخصين بحروق متفرقة إثر إنفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية بكفر الشيخ

أصيب شخص ونجله بحروق متفرقة في الجسم، لانفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية الروضة التابعة لمركز كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز كفر الشيخ، يفيد بانفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية الروضة التابعة لمركز كفر الشيخ، أدى لإصابة صاحب المنزل ونجله بإصابات متفرقة، وجرى نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من تقرير الطبي إصابة كل من محمود ناجي محمد، 28 سنة، بحروق متفرقة من الدرجة الأولى والثانية، ونجله أحمد، بحروق متفرقة من الدرجة الأولى والثانية، وجاري عمل الفحوصات والإسعافات الازمة، باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.