اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 03:28 م
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إصابة زوجين وابنتهما بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل فى الشرقية

الخميس، 30 يونيو 2022 03:13 م
إصابة زوجين وابنتهما بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب زوجان وابنتهما بحروق متعددة، اليوم الخميس، إثر إنفجار أسطوانة غاز بمنزلهم بقرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الحالات الثلاثة إلى مستشفى منيا القمح المركزى مستشفى السعديين.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى منزل بقرية بيشة عامر دائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتبين من الانتقال والفحص نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق، اندلع الحريق بالطابق الأول إثر انفجار أسطوانة غاز، داخل المنزل ما أسفر عن وقوع إصابات بين الزوجين وابنتهم.


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